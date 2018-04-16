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АРМА: до держбюджету перерахували перші доходи у понад півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Компанія-управитель перерахувала в держбюджет перші доходи від управління підприємством, хлібозаводом у Харкові, у сумі 506 600 гривень. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передає УНН.

“13 квітня 2018 року до Державного бюджету України компанією-управителем були перераховані перші доходи — 506 600, 00 гривень від управління у березні цього року працюючим підприємством — активами хлібозаводу №3 у місті Харкові”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, управителем наразі забезпечується функціонування підприємства за призначенням. Надходження до бюджету від управління цим активом у квітні плануються на рівні від 1,3 млн гривень.

Активи хлібозаводу №3 у Харкові передані в управління Національному агентству на підставі ухвалили Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2018 р.

20 березня Національне агентство передало в управління активи хлібозаводу №3 на підставі договору управління компанії-управителю, відібраній за результатами конкурсу.

Як повідомляв УНН, арештоване майно аеропорту “Одеса” передане АРМА.

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