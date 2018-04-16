АРМА: в госбюджет перечислили первые доходы в более чем полмиллиона гривен

"13 апреля 2018 года в Государственный бюджет Украины компанией-управляющим были перечислены первые доходы - 506 600,00 гривен от управления в марте этого года работающим предприятием - активами хлебозавода №3 в городе Харькове", - сказано в сообщении.

Как отмечается, управляющим пока обеспечивается функционирование предприятия по назначению. Поступления в бюджет от управления этим активом в апреле планируются на уровне от 1,3 млн гривен.

Активы хлебозавода №3 в Харькове переданы в управление Национальному агентству на основании решения Киевского районного суда г.Харькова от 11.01.2018 г.

20 марта Национальное агентство передало в управление активы хлебозавода №3 на основании договора управления компании-управляющему, отобранной по результатам конкурса.

Как сообщал УНН, арестованное имущество аэропорта "Одесса" передано АРМА.