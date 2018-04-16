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АРМА: в госбюджет перечислили первые доходы в более чем полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 6122 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Компания-управитель перечислила в госбюджет первые доходы от управления предприятием, хлебозаводом в Харькове, в сумме 506 600 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передает УНН.

"13 апреля 2018 года в Государственный бюджет Украины компанией-управляющим были перечислены первые доходы - 506 600,00 гривен от управления в марте этого года работающим предприятием - активами хлебозавода №3 в городе Харькове", - сказано в сообщении.

Как отмечается, управляющим пока обеспечивается функционирование предприятия по назначению. Поступления в бюджет от управления этим активом в апреле планируются на уровне от 1,3 млн гривен.

Активы хлебозавода №3 в Харькове переданы в управление Национальному агентству на основании решения Киевского районного суда г.Харькова от 11.01.2018 г.

20 марта Национальное агентство передало в управление активы хлебозавода №3 на основании договора управления компании-управляющему, отобранной по результатам конкурса.

Как сообщал УНН, арестованное имущество аэропорта "Одесса" передано АРМА.

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