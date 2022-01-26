Архів воєнної розвідки та зміни постанов з питань військового обов’язку: порядок денний уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 26 січня, планує розглянути, зокрема, зміни до деяких постанов з питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, а також створення Галузевого державного архіву воєнної розвідки. Про це інформує УНН з посиланням на порядок денний Кабміну.
Деталі
Уряд розгляне низку постанов та проектів розпоряджень щодо питань військового обліку та ЗСУ.
Зокрема, проект постанови про утворення Галузевого державного архіву воєнної розвідки. Передбачається створення галузевого архіву розвідувального органу Міністерства оборони України для постійного зберігання архівних документів та інших суб’єктів військової розвідки.
Також Кабмін розгляне зміни до деяких постанов Кабінету міністрів з питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Ними передбачається приведення постанов у відповідність до ухваленого законодавства. Зокрема, стосовно зміни слів “військові комісаріати” на “територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”.
Також на порядку денному проект указу Президента про внесення змін до деяких пунктів Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань. Проектом указу передбачається змінити в тексті Положення про здійснення контролю слова “військові комісаріати” на “територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”.
Уряд також розгляне погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей.
Урядовці також розглядатимуть питання про передачу будівель у спільну власність територіальних громад Запорізької області та зміни до пункту 12 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень.
Кабмін голосуватиме про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії. Також на порядку денному деякі питання оптимізації територіальних органів Національної поліції.
Доповнення
Наприкінці минулого року з’явився наказ Міністерства оборони щодо суттєвого розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Перелік, затверджений наказом Міноборони, охоплює сотні спеціальностей та професій. Після суспільного резонансу перелік вирішили скоротити.