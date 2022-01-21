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Військовий облік для жінок: у Міноборони пропонують скоротити перелік професій до 6

Військовий облік для жінок: у Міноборони пропонують скоротити перелік професій до 6

Київ • УНН

 • 57918 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Цитата

“Зокрема, у новому наказі „Про затвердження переліку спеціальностей та /або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями“ визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

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“Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі” — сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Зазначається, що переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

“Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено”, — наголосив міністр.

Також Резніков роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

“Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави”, — повідомив міністр.
За його словами, військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік.
“Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими” — відзначив Резніков.

Доповнення

Наприкінці минулого року з’явився наказ Міністерства оборони щодо суттєвого розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Перелік, затверджений наказом Міноборони, охоплює сотні спеціальностей та професій. Так у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, піарників, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.

23 грудня МОУ та ЗСУ вийшли на брифінг з роз’ясненнями щодо нововведень, які викликали чималий суспільний резонанс. За інформацією, що була озвучена на брифінгу, жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Водночас не можна відкидати, що ці строки буде продовжено.

На облік мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, професії яких було визначено Міноборони і які є придатними для цього за станом здоров’я. Вагітність та наявність малолітніх дітей зобов’язання не скасовує.

У разі ж порушення правил військового обліку громадянки, як оголошувалося, мали б сплатити штраф до 1,5 тис. грн, а роботодавці — до 8,5 тис. грн.

Згодом стало відомо, що Міністерство оборони України має намір переглянути список професій для війскового обліку жінок у бік зменшення.

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