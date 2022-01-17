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Військовий облік жінок: Зеленський закликав міністра оборони уточнити список професій

Військовий облік жінок: Зеленський закликав міністра оборони уточнити список професій

Київ • УНН

 • 31176 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов'язкового уточнення низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави, повідомляє УНН з посилання на ОПУ.

Деталі

Про це йдеться у відповіді Зеленського на електронну петицію № 22/130110-еп, яку 23 грудня 2021 року розмістила на сайті Офіційного інтернет-представництва глави держави громадянка Яна Рашевченко. Звернення підтримали понад 37 тисяч громадян.

Розглянувши цю петицію, президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Повідомляється, що законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено, що жінок, які мають спеціальність чи професію, визначену в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, беруть на військовий облік.

Проте, як зауважив Глава держави, суспільний резонанс, який відображає, зокрема, подана електронна петиція, був викликаний не так нормами Конституції та законодавством України, як їхньою невдалою реалізацією, а саме: недостатньо обґрунтованим і тому надто широким новим переліком спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік.

Цитата

"Ураховуючи високу суспільну увагу до порушеної в петиції проблематики та зважаючи, що її врегулювання законодавством України покладено на оборонне відомство, я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави; впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік; врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок", – наголосив Зеленський.

Також він поставив завдання розв'язати питання щодо застосування виважених і суспільно прийнятних підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури й визначення тих професій та спеціальностей, які справді необхідні з точки зору постановки жінок на військовий облік.

Доповнення

Наприкінці минулого року з’явився наказ Міністерства оборони щодо суттєвого розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Перелік, затверджений наказом Міноборони, охоплює сотні спеціальностей та професій. Так у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій — журналістів, операторів, піарників, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.

23 грудня МОУ та ЗСУ вийшли на брифінг з роз’ясненнями щодо нововведень, які викликали чималий суспільний резонанс. За інформацією, що була озвучена на брифінгу, жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Водночас не можна відкидати, що ці строки буде продовжено.

На облік мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, професії яких було визначено Міноборони і які є придатними для цього за станом здоров’я. Вагітність та наявність малолітніх дітей зобов’язання не скасовує.

У разі ж порушення правил військового обліку громадянки, як оголошувалося, мали б сплатити штраф до 1,5 тис. грн, а роботодавці — до 8,5 тис. грн.

Згодом стало відомо, що Міністерство оборони України має намір переглянути список професій для війскового обліку жінок у бік зменшення.

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