Архив военной разведки и изменения постановлений по вопросам воинской обязанности: повестка дня правительства

КИЕВ. 26 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 января, планирует рассмотреть, в частности, изменения в некоторые постановления по вопросам выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, а также создание отраслевого государственного архива военной разведки. Об этом информирует УНН со ссылкой на повестку дня Кабмина.