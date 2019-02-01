Архітектор розповів, як формується ціна житла в новобудовах

Як проектант багатьох житлових комплексів у Києві та Київській області фахівець відзначає, що коригування на ринку нерухомості України з 2018 року було вище, ніж вказував Держстат.

Є низка факторів, від яких залежать ціни на квадратні метри в новобудовах. Архітектор виділяє наступні основні:

- підвищення вартості будівельних матеріалів - за його даними, в 2018-му вона зросла в середньому на 15-35%;

- за минулий рік також підвищилася вартість робочої сили - на 20-25%;

- інфляція - за даними Держкомстату, середньорічна інфляція 2018-му знизилася до 10,9% в порівнянні з 14,4% в 2017-му;

За словами архітектора, на цінах на квадратні метри також позначаться нові державні будівельні норми, зокрема, що стосуються проектування та реконструкції.

Нагадаємо, що глава правління - президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір назвав мінімальну вартість квадратного метра житла побудованого з наявністю всіх необхідних документів - 15-16 тисяч гривень.

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За словами Президента "Київміськбуду", покупка житла, квадратний метр якого коштує дешевше, названої суми, дуже ризикована: або забудовник використовує неякісні будматеріали або відсутнє законне оформлення землі.

"Ціна квадратного метра - це перший фактор, на який звертає увагу покупець. Він є одним з основних маркерів законності будівництва", - наголосив Ігор Кушнір.

У той же час забудовники пропонують інвесторам такі фінансові інструменти, як розстрочка і іпотека. Наприклад, "Київміськбуд" пропонує інвесторам різні програми з трьома банками, зокрема, спільно з "Крісталбанком" забудовник недавно запустив програму з пільговим періодом кредитування на 18 місяців тільки під 0,01%.

Як повідомляв УНН, в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, та вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.