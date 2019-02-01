Архитектор рассказал, как формируется цена жилья в новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. О том какие факторы влияют на формирование цен на рынке недвижимости Украины и почему, несмотря на рост темпов строительства, стоимость квадратных метров только растет рассказал архитектор Тарас Годованец, сообщает УНН со ссылкой на 24 канал.
Как проектант многих жилых комплексов в Киеве и Киевской области специалист отмечает, что корректировка на рынке недвижимости Украины с 2018 года была выше, чем указывал Госстат.
Есть ряд факторов, от которых зависят цены на квадратные метры в новостройках. Архитектор выделяет следующие основные:
– повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018-м она выросла в среднем на 15-35%;
– за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;
– инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018-м снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017-м;
По словам архитектора, на ценах на квадратные метры также скажутся новые государственные строительные нормы, в частности, касающиеся проектирования и реконструкции.
Напомним, что глава правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир назвал минимальную стоимость квадратного метра жилья построенного с наличием всех необходимых документов - 15-16 тысяч гривен.
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По словам Президента "Киевгорстроя", покупка жилья, квадратный метр которого стоит дешевле, названной суммы, очень рискованна: либо застройщик использует некачественные стройматериалы или отсутствует законное оформление земли.
"Цена квадратного метра - это первый фактор, на который обращает внимание покупатель. Он является одним из основных маркеров законности строительства", - подчеркнул Игорь Кушнир.
В то же время застройщики предлагают инвесторам такие финансовые инструменты, как рассрочка и ипотека. Например, "Киевгорстрой" предлагает инвесторам различные программы с тремя банками, в частности, совместно с "Кристалбанком" застройщик недавно запустил программу с льготным периодом кредитования на 18 месяцев только под 0,01%.
Как сообщал УНН, в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.