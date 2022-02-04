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Аргумент про необхідність заспокоювати Путіна, щоб він не потрапив до рук Китаю, є оманою. Президент РФ уже в руках Китаю - Кулеба

Аргумент про необхідність заспокоювати Путіна, щоб він не потрапив до рук Китаю, є оманою. Президент РФ уже в руках Китаю - Кулеба

Київ • УНН

 • 13225 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Аргумент про те, що потрібно заспокоювати президента Росії Володимира Путіна, щоб він не потрапив до рук Китаю, є помилковим. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNBC, пише УНН.

Цитата

“Аргумент про те, що ми повинні заспокоювати Путіна, щоб запобігти його сповзанню в руки Китаю, є помилковим аргументом з простої причини. По-перше, він вже знаходиться в руках Китаю", - сказав міністр.

"А по-друге - він завжди буде піклуватися про свою торгівлю і постачання газу і нафти на захід, в Європу. Це не те, що він може замінити поставками в Китай, просто тому, що інфраструктура, побудована ще в радянські часи, що з'єднує російські нафтові і газові бази з європейськими споживачами, настільки розвинена, і він може робити на цьому такі великі гроші, що це неможливо", — додав він.

Деталі

Інтерв'юер поцікавилася у Кулеби, чи турбується він про те, що Китай може стати зупинкою для російського газу в разі введення санкцій проти РФ.

"Цей аргумент був висунутий в деяких європейських столицях як побоювання, але вони повинні мислити раціонально і не повинні використовувати цей аргумент як виправдання свого небажання рішуче і зосереджено діяти проти Росії", — відповів дипломат.

Нагадаємо

Лідери Росії Володимир Путін і Китаю Сі Цзіньпін провели сьогодні двосторонню зустріч у Пекіні, за підсумками якої була прийнята низка документів, а також Спільну заяву.

У ній, зокрема, лідери виступили проти розширення Північноатлантичного альянсу.

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