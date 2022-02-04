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Аргумент о необходимости успокаивать Путина, чтобы он не попал в руки Китая, является заблуждением. Президент РФ уже в руках Китая - Кулеба

Киев • УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Аргумент о том, что нужно успокаивать президента России Владимира Путина, чтобы он не попал в руки Китая, является ошибочным. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNBC, пишет УНН.

Цитата

“Аргумент о том, что мы должны успокаивать Путина, чтобы предотвратить его сползание в руки Китая, является ошибочным аргументом по простой причине. Во-первых, он уже находится в руках Китая”, — сказал министр.

“А во-вторых — он всегда будет заботиться о своей торговле и поставках газа и нефти на Запад, в Европу. Это не то, что он может заменить поставками в Китай, просто потому, что инфраструктура, построенная еще в советские времена, соединяющая российские нефтяные и газовые базы с европейскими потребителями, настолько развита, и он может делать на этом такие большие деньги, что это невозможно”, — добавил он.

Детали

Интервьюер поинтересовалась у Кулебы, беспокоится ли он о том, что Китай может стать остановкой для российского газа в случае введения санкций против РФ.

“Этот аргумент был выдвинут в некоторых европейских столицах как опасение, но они должны мыслить рационально и не должны использовать этот аргумент как оправдание своего нежелания решительно и сосредоточенно действовать против России”, — ответил дипломат.

Напомним

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин провели сегодня двустороннюю встречу в Пекине, по итогам которой был принят ряд документов, а также совместное заявление.

В нем, в частности, лидеры выступили против расширения Североатлантического альянса.

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