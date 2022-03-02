Арестович: поки немає офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Поки немає офіційних даних про те, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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"Поки офіційних даних немає про те, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, що білоруси вже беруть участь у боях проти ЗСУ", - сказав Арестович.
Доповнення
Речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов раніше сказав, що білоруські війська вже на території Чернігівської області.