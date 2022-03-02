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Кирилов: на Чернігівщину зайшли білоруські війська

Кирилов: на Чернігівщину зайшли білоруські війська

Київ • УНН

 • 626549 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов підтвердив Держзв'язку, що білоруські війська вже на території Чернігвської області. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У Міноборони повідомили, що сьогодні спостерігається як білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.

Пізніше, речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов підтвердив Держзв'язку, що білоруські війська вже на території Чернігвської області.

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