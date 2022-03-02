Кириллов: на Черниговщину зашли белорусские войска

Детали

В Минобороны сообщили, что сегодня наблюдается как белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, помічнно движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Позже, спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил Госсвязи, что белорусские войска уже на территории Черниговской области.

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