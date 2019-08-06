Арештували двох учасників бійки на курорті в Кирилівці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох учасників бійки з використанням зброї на одному з пляжів у Кирилівці Запорізької області - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Між двома групами відпочиваючих виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією із сторін ножей та зброї. В результаті четверо мешканців Запорізької області отримали поранення різних ступенів тяжкості й були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і нанесення тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.
5 серпня зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від отриманих поранень помер у лікарні.
"Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю", - написав В'ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, подія сталася 3 серпня. Повідомлялося, що учасники бійки також використовували вогнепальну зброю.