Арестовали двух участников драки на курорте в Кирилловке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух участников драки с использованием оружия на одном из пляжей в Кирилловке Запорожской области - круглосуточный домашний арест без средств контроля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесение тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны.
5 августа утром один из раненых мужчин, 1990 г.р., от полученных ранений скончался в больнице.
"Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля", - написал Вячеслав Аброськин.
Напомним, событие произошло 3 августа. Сообщалось, что участники драки также использовали огнестрельное оружие.