Apple Watch відмовляється від деяких додатків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У бета-версії watchOS 4.3.1 з’явилося попередження про те, що в майбутніх версіях системи перестануть працювати старі додатки, розроблені для watchOS 1.0. Про це повідомляє УНН з посиланням AppleInsider.
У листопаді 2017 року Apple перестала публікувати в App Store програми, які розроблені для watchOS 1 і не отримали необхідних оновлень. З першого квітня розробники повинні використовувати SDK для watchOS 2 або новіше, щоб компанія розмістила їх додатки в магазині.
На даний момент точна дата відмови не відома, але скоріше за все Apple Watch перейде на нові додатки у червні 2018 року.
Як повідомляв УНН, правоохоронці Австралії використала дані "розумного” годинника Apple Watch у якості доказу в справі про вбивство Аделаїди Мірни Нільссон.