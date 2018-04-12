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Apple Watch відмовляється від деяких додатків

Apple Watch відмовляється від деяких додатків

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У бета-версії watchOS 4.3.1 з’явилося попередження про те, що в майбутніх версіях системи перестануть працювати старі додатки, розроблені для watchOS 1.0. Про це повідомляє УНН з посиланням AppleInsider.

У листопаді 2017 року Apple перестала публікувати в App Store програми, які розроблені для watchOS 1 і не отримали необхідних оновлень. З першого квітня розробники повинні використовувати SDK для watchOS 2 або новіше, щоб компанія розмістила їх додатки в магазині.

На даний момент точна дата відмови не відома, але скоріше за все Apple Watch перейде на нові додатки у червні 2018 року.

Як повідомляв УНН, правоохоронці Австралії використала дані "розумного” годинника Apple Watch у якості доказу в справі про вбивство Аделаїди Мірни Нільссон. 

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