Apple укладає багатомільярдну угоду з Broadcom щодо чіпів американського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Apple у вівторок заявила, що уклала багатомільярдну угоду з виробником мікросхем Broadcom щодо використання мікросхем, виготовлених у Сполучених Штатах, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Apple заявила, що залучить Broadcom до виготовлення чіпів, відомих як плівковий об’ємний акустичний резонатор. Мікросхеми FBAR є частиною радіочастотної системи, яка допомагає iPhone та іншим пристроям Apple підключатися до мобільних мереж передачі даних.
«Усі продукти Apple залежать від технологій, розроблених і створених тут, у Сполучених Штатах, і ми продовжуватимемо поглиблювати наші інвестиції в економіку США, тому що ми непохитно віримо в майбутнє Америки», — сказав генеральний директор Apple Тім Кук у заяві.
Apple заявила, що зараз підтримує понад 1100 робочих місць на заводі Broadcom у Форт-Коллінзі з виробництва фільтрів FBAR.
Доповнення
Згідно з укладеною багаторічною угодою, Broadcom разом з Apple розробить радіочастотні компоненти 5G, які будуть розроблені та побудовані на кількох підприємствах у США, включаючи Форт-Коллінз, штат Колорадо, де Broadcom має великий завод, повідомила Apple.
Акції Broadcom виросли на 2,2% після оголошення, досягнувши рекордного рівня. Виробник мікросхем уже є основним постачальником бездротових компонентів для Apple, причому близько п’ятої частини його доходу припадає на виробника iPhone за останні два фінансові роки.
Обидві компанії не розголошують розмір угоди, а Broadcom лише сказала, що нові угоди вимагають від неї виділення Apple «достатніх виробничих потужностей та інших ресурсів для виробництва цих продуктів».
Broadcom і Apple раніше мали трирічну угоду на 15 мільярдів доларів, яка, за словами аналітика Bernstein Стейсі Расгон, закінчилася в червні.