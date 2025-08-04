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Apple розглядає створення конкурента ChatGPT - ЗМІ

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Apple створює команду "Answers" для розробки спрощеного конкурента ChatGPT. Ця система скануватиме Інтернет для відповідей на загальні запитання.

Apple розглядає створення конкурента ChatGPT - ЗМІ

Компанія Apple, за повідомленнями, сформувала нову команду для створення застосунку, подібного до ChatGPT, написав Марк Гурман з Bloomberg, який спеціалізується на новинах про Apple і технології, пише УНН.

Деталі

"Apple має нову команду "Answers", яка розробляє спрощеного конкурента ChatGPT, щоб допомогти користувачам отримувати доступ до світових знань", - ідеться у статті.

Ця команда, як повідомляється, працює над створенням "answer engine", що може відповідати на запитання, використовуючи інформацію з усього Інтернету. 

"Поки команда ще перебуває на ранніх стадіях, вона створює те, що вона називає "answer engine" - систему, здатну сканувати Інтернет, щоб відповідати на запитання загального характеру. Окремий додаток зараз досліджується, поряд з новою серверною інфраструктурою, призначеною для забезпечення можливостей пошуку в майбутніх версіях Siri, Spotlight та Safari", - зазначається у статті.

Гурман також зазначає, що Apple рекламує вакансії в цій команді.

"Apple нещодавно почала рекламувати вакансії для команди на своєму сайті вакансій, заявивши: "Наша робота забезпечує інтуїтивно зрозумілий інформаційний досвід у деяких найвідоміших продуктах Apple, включаючи Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup та інші. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього того, як світ взаємодіє з інформацією!".

Доповнення

Хоча Apple вже інтегрувала ChatGPT у Siri, більш персоналізоване оновлення голосового помічника на базі штучного інтелекту неодноразово відкладалося. Apple також може бути змушена змінити свою угоду щодо пошуку з Google в результаті поразки останньої компанії в антимонопольному законодавстві, зазначає TechCrunch.

Юлія Шрамко

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Bloomberg
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