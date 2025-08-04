Apple розглядає створення конкурента ChatGPT - ЗМІ
Київ • УНН
Apple створює команду "Answers" для розробки спрощеного конкурента ChatGPT. Ця система скануватиме Інтернет для відповідей на загальні запитання.
Компанія Apple, за повідомленнями, сформувала нову команду для створення застосунку, подібного до ChatGPT, написав Марк Гурман з Bloomberg, який спеціалізується на новинах про Apple і технології, пише УНН.
Деталі
"Apple має нову команду "Answers", яка розробляє спрощеного конкурента ChatGPT, щоб допомогти користувачам отримувати доступ до світових знань", - ідеться у статті.
Ця команда, як повідомляється, працює над створенням "answer engine", що може відповідати на запитання, використовуючи інформацію з усього Інтернету.
"Поки команда ще перебуває на ранніх стадіях, вона створює те, що вона називає "answer engine" - систему, здатну сканувати Інтернет, щоб відповідати на запитання загального характеру. Окремий додаток зараз досліджується, поряд з новою серверною інфраструктурою, призначеною для забезпечення можливостей пошуку в майбутніх версіях Siri, Spotlight та Safari", - зазначається у статті.
Гурман також зазначає, що Apple рекламує вакансії в цій команді.
"Apple нещодавно почала рекламувати вакансії для команди на своєму сайті вакансій, заявивши: "Наша робота забезпечує інтуїтивно зрозумілий інформаційний досвід у деяких найвідоміших продуктах Apple, включаючи Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup та інші. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього того, як світ взаємодіє з інформацією!".
Доповнення
Хоча Apple вже інтегрувала ChatGPT у Siri, більш персоналізоване оновлення голосового помічника на базі штучного інтелекту неодноразово відкладалося. Apple також може бути змушена змінити свою угоду щодо пошуку з Google в результаті поразки останньої компанії в антимонопольному законодавстві, зазначає TechCrunch.