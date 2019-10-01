Апеляційний суд відмовився арештовувати екснардепа Колєснікова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Дніпровський апеляційний суд ухвалив залишити без зміни рішення суду першої інстанції та відмовив в арешті колишнього голови Агентства держмайна та екснардепа Дмитра Колєснікова. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.
Так, сьогодні Дніпровський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокуратури Дніпропетровської області на рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, яким для колишнього голови Агентства держмайна, екснардепу Дмитру Колєснікову обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
"Залишили апеляційну скаргу прокуратури без задоволення. Ухвалу суду першої інстанції без зміни", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, колишній голова Агентства держмайна підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України).
За даними слідства, посадовець вчинив незаконні дії, внаслідок яких стало можливим відчуження об’єктів нерухомості — виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. м. Так, він підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн грн.
Прокуратура наполягає на обранні вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.