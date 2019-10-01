Апелляционный суд отказался арестовывать экс-нардепа Колесникова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Днепровский апелляционный суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказал в аресте бывшего председателя Агентства госимущества и экс-нардепа Дмитрия Колесникова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
Так, сегодня Днепровский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда города Днепропетровска, которым для бывшего председателя Агентства госимущества, экс-нардепу Дмитрию Колесникову избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
"Оставили апелляционную жалобу прокуратуры без удовлетворения. Постановление суда первой инстанции без изменения", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, бывший глава Агентства госимущества подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).
По данным следствия, чиновник совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Так, он подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждения, вызвав убытки более чем 16 млн грн.
Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.