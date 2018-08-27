Апеляція на арешт Савченко: судді не ознайомилися з матеріалами справи

"Засідання перенесено на 4 вересня на 16.00 у зв’язку з тим, що судді не ознайомилися з матеріалами справи, які надійшли до суду за кілька хвилин до початку засідання", - сказали в суді.



Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно. Апеляційний суд залишив у силі це рішення.



Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.



За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.



Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.



Як повідомляв УНН, 27 серпня Шевченківський районний суд Києва переніс на 29 серпня розгляд клопотання сторони захисту про зміну заарештованому народному депутату Надії Савченко запобіжного заходу через недоставку підозрюваної до будівлі суду.