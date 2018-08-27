Апелляция на арест Савченко судьи не ознакомились с материалами дела

"Заседание перенесено на 4 сентября на 16.00 в связи с тем, что судьи не ознакомились с материалами дела, которые поступили в суд за несколько минут до начала заседания", - сказали в суде.



Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продолжил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.



Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.



По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.



Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



Как сообщал УНН, 27 августа Шевченковский районный суд Киева перенес на 29 августа рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении арестованному народному депутату Надежде Савченко меры пресечения из-за недоставки подозреваемого в здание суда.