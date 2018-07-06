"Антонов" показав відео з кабіни літака "Мрія"

Так, на відео видно, як двоє пілотів керують літаком на злітно-посадковій смузі. Процес управління показано з середини. Відео триває 4 хвилини, під кінець детально показаний процес зльоту літака.



Нагадаємо, повітряним силам ЗСУ передали відремонтований та модернізований заводом 410 цивільної авіації літак Ан-26. Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу. За час свого існування завод провів капремонт 6 тисяч літаків, модернізацію понад 40 тисяч двигунів.



Як повідомляв УНН, 7 червня помер авіаконструктор, розробник літаків Ан-124 “Руслан” і Ан-225 “Мрія” Віктор Толмачов. Авіаконструктор працював в КБ “Антонов” з 1964 року, брав участь в розробці і створенні практично всіх літаків серії “Ан” і їх модифікацій. З 1991 року Толмачов працював технічним директором авіакомпанії “Волга-Дніпро”.



