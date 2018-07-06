"Антонов" показал видео из кабины самолета "Мрія"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Опубликовано видео из кабины самолета Ан-225 "Мрія". Видео опубликовано на YouTube-канале государственного предприятия "Антонов", передает УНН.
Так, на видео видно, как двое пилотов управляют самолетом на взлетно-посадочной полосе. Процесс управления показано изнутри. Видео длится 4 минуты, в конце подробно показан процесс взлета самолета.
Напомним, воздушным силам ВСУ передали отремонтированный и модернизированный заводом 410 гражданской авиации самолет Ан-26. Церемония передачи состоялась во время торжеств по случаю 70-летия завода. За время своего существования завод провел капремонт 6000 самолетов, модернизацию более 40 000 двигателей.
Как сообщал УНН, 7 июня умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев. Авиаконструктор работал в КБ "Антонов" с 1964 года, участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций. С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".