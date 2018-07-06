"Антонов" показал видео из кабины самолета "Мрія"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 68839 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108877 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130012 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137122 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173063 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154465 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141915 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Антонов" показал видео из кабины самолета "Мрія"

"Антонов" показал видео из кабины самолета "Мрія"

Киев  •  УНН

 • 67026 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Опубликовано видео из кабины самолета Ан-225 "Мрія". Видео опубликовано на YouTube-канале государственного предприятия "Антонов", передает УНН.

Так, на видео видно, как двое пилотов управляют самолетом на взлетно-посадочной полосе. Процесс управления показано изнутри. Видео длится 4 минуты, в конце подробно показан процесс взлета самолета.

Напомним, воздушным силам ВСУ передали отремонтированный и модернизированный заводом 410 гражданской авиации самолет Ан-26. Церемония передачи состоялась во время торжеств по случаю 70-летия завода. За время своего существования завод провел капремонт 6000 самолетов, модернизацию более 40 000 двигателей.

Как сообщал УНН, 7 июня умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев. Авиаконструктор работал в КБ "Антонов" с 1964 года, участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций. С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".

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