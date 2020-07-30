Антирекорд в Україні: за добу виявили близько 1200 нових випадків COVID-19

“У нас сьогодні черговий антирекорд. Такої кількості за добу захворівших — 1197 в країні ще не було. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізовані — 248 людей”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу — 1197.

Як повідомлялося, медики нагадали рекомендації для захисту здоров’я під час пандемії COVID-19.



