Антирекорд в Україні: за добу виявили близько 1200 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Україні за минулу добу підтвердили 1197 випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). Це найбільша кількість випадків за добу за час пандемії. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас сьогодні черговий антирекорд. Такої кількості за добу захворівших — 1197 в країні ще не було. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізовані — 248 людей”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу — 1197.
Як повідомлялося, медики нагадали рекомендації для захисту здоров’я під час пандемії COVID-19.