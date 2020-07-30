Антирекорд в Україні: за добу виявили близько 1200 нових випадків COVID-19

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19 березня, 18:42 • 40334 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86856 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93526 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113866 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120447 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117612 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152953 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. В Україні за минулу добу підтвердили 1197 випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). Це найбільша кількість випадків за добу за час пандемії. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас сьогодні черговий антирекорд. Такої кількості за добу захворівших — 1197 в країні ще не було. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізовані — 248 людей”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу — 1197.

Як повідомлялося, медики нагадали рекомендації для захисту здоров’я під час пандемії COVID-19.

Українські Національні Новини

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