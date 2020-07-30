Антирекорд в Украине: за сутки обнаружили около 1200 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Украине за минувшие сутки подтвердили 1197 случаев заболевания коронавирусной болезни (COVID-19). Это наибольшее количество случаев за сутки за время пандемии. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня очередной антирекорд. Такого количества в сутки заболевших - 1197 в стране еще не было. Также очень большое количество людей, которые госпитализированы - 248 человек", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.
Как сообщалось, медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19.