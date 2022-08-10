Антибіотики в зоні бойових дій можна отримати без рецепту попри нові правила - ЦГЗ

Цитата

"На час перехіодного періоду – до кінця року – антибіотики відпускатимуться як за електронними, так і за паперовими рецептами. На тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій антибіотики можна отримати без рецепту", - вказали у ЦГЗ.

Як отримати рецепт на антибіотик



Рецепт на антибіотики виписує той лікар, який призначає лікування. Це стосується як лікарів комунальних, так і приватних медзакладів.



Рецепт виписують не на торгову назву антибіотика, а на діючу речовину. Лікар вкаже лікарську форму та дозування. Також лікар надрукує інформаційну довідку до е-рецепта зі способом застосування та тривалістю прийому антибіотика. Ця довідка має бути затверджена підписом та печаткою лікаря.



Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, то всі препарати, у тому числі антибіотики, з Національного переліку основних лікарських засобів та згідно з галузевими стандартами він отримує безплатно та без рецепта.



Лише у виняткових випадках лікар може виписати рецепт на антибіотик, якого немає в Нацпереліку. Тоді цей антибіотик потрібно придбати в аптеці. Виписування ж рецепта на антибіотики з Нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ.



Рецепт на антибіотики діє впродовж 30 днів. Придбати антибіотик можна у будь-якій аптеці. Для цього достатньо показати фармацевту інформаційну довідку або паперовий рецепт. Працівник аптеки запропонує наявні торгові назви антибіотиків з діючою речовиною, вказану у рецепті. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку “Відпущено” та поверне її пацієнту. Зберігати паперові довідки та рецепти не потрібно.



Доповнення

Самолікування антибіотиками і їх безконтрольний прийом спричиняє стійкість бактерій до дії ліків. Через це багато інфекційних хвороб, які нині піддаються лікуванню, можуть стати небезпечними. Саме тому в Україні, як і в багатьох інших країнах, антибіотики відпускаються лише за рецептом лікаря, а з 1 серпня - за електронним.