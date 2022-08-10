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Антибіотики в зоні бойових дій можна отримати без рецепту попри нові правила - ЦГЗ

Антибіотики в зоні бойових дій можна отримати без рецепту попри нові правила - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 508837 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Після того, як з 1 серпня в Україні аптеки відпускають антибіотики за електронним рецептом, у Центрі громадського здоров'я пояснили, як тепер отримати рецепт та ліки, зауваживши, що на тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій антибіотики можна отримати без рецепту, пише УНН.

Цитата

"На час перехіодного періоду – до кінця року – антибіотики відпускатимуться як за електронними, так і за паперовими рецептами. На тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій антибіотики можна отримати без рецепту", - вказали у ЦГЗ.

Як отримати рецепт на антибіотик

  • Рецепт на антибіотики виписує той лікар, який призначає лікування. Це стосується як лікарів комунальних, так і приватних медзакладів.
  • Рецепт виписують не на торгову назву антибіотика, а на діючу речовину. Лікар вкаже лікарську форму та дозування. Також лікар надрукує інформаційну довідку до е-рецепта зі способом застосування та тривалістю прийому антибіотика. Ця довідка має бути затверджена підписом та печаткою лікаря.
  • Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, то всі препарати, у тому числі антибіотики, з Національного переліку основних лікарських засобів та згідно з галузевими стандартами він отримує безплатно та без рецепта.
  • Лише у виняткових випадках лікар може виписати рецепт на антибіотик, якого немає в Нацпереліку. Тоді цей антибіотик потрібно придбати в аптеці. Виписування ж рецепта на антибіотики з Нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ.
  • Рецепт на антибіотики діє впродовж 30 днів. Придбати антибіотик можна у будь-якій аптеці. Для цього достатньо показати фармацевту інформаційну довідку або паперовий рецепт. Працівник аптеки запропонує наявні торгові назви антибіотиків з діючою речовиною, вказану у рецепті. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку “Відпущено” та поверне її пацієнту. Зберігати паперові довідки та рецепти не потрібно.

Доповнення

Самолікування антибіотиками і їх безконтрольний прийом спричиняє стійкість бактерій до дії ліків. Через це багато інфекційних хвороб, які нині піддаються лікуванню, можуть стати небезпечними. Саме тому в Україні, як і в багатьох інших країнах, антибіотики відпускаються лише за рецептом лікаря, а з 1 серпня - за електронним.

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