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Антибиотики в зоне боевых действий можно получить без рецепта, несмотря на новые правила - ЦОЗ

Антибиотики в зоне боевых действий можно получить без рецепта, несмотря на новые правила - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 508835 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. После того, как 1 августа в Украине аптеки отпускают антибиотики по электронному рецепту, в Центре общественного здоровья объяснили, как теперь получить рецепт и лекарства, заметив, что на временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий антибиотики можно получить без рецепта, пишет УНН.

Цитата

"На время переходного периода – до конца года – антибиотики будут отпускаться как по электронным, так и по бумажным рецептам. На временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий антибиотики можно получить без рецепта", - указали в ЦОЗ.

Как получить рецепт на антибиотик

  • Рецепт на антибиотики выписывает врач, назначающий лечение. Это касается как врачей коммунальных, так и частных медучреждений.
  • Рецепт выписывают не на торговое название антибиотика, а на действующее вещество. Врач укажет лекарственную форму и дозировку. Также врач напечатает информационную справку к э-рецепту со способом применения и продолжительностью приема антибиотика. Эта справка должна быть утверждена подписью и печатью врача.
  • Если пациент лечится в стационаре, все препараты, в том числе антибиотики, из Национального перечня основных лекарственных средств и согласно отраслевым стандартам он получает бесплатно и без рецепта.
  • Лишь в исключительных случаях врач может выписать рецепт на антибиотик, которого нет в Нацперечне. Тогда этот антибиотик нужно приобрести в аптеке. Выписывание же рецепта на антибиотики из Нацперечня будет нарушением условий договора с НСЗУ.
  • Рецепт на антибиотики действует в течение 30 дней. Приобрести антибиотик можно в любой аптеке. Для этого достаточно показать фармацевту информационную справку или бумажный рецепт. Работник аптеки предложит имеющиеся торговые названия антибиотиков с действующим веществом, указанное в рецепте. После погашения рецепта фармацевт поставит на документе отметку “Отпущено” и вернет его пациенту. Хранить бумажные справки и рецепты не нужно.

Дополнение

Самолечение антибиотиками и их бесконтрольный прием влечет за собой устойчивость бактерий к действию лекарства. Поэтому многие инфекционные болезни, которые сейчас поддаются лечению, могут стать опасными. Именно поэтому в Украине, как и во многих других странах, антибиотики отпускаются только по рецепту врача, а с 1 августа - по электронному.

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