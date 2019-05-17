Анексія Криму вартувала українським портам 400 мільйонів доларів - FT

Так, Україна і її західні союзники вважають, що міст був побудований для досягнення стратегічної мети: економічно обмежити Україну і завдати шкоди її комерційному судноплавству в Азовському морі.

За рік після відкриття моста, довжиною 12 миль, затримки суден, що прямують в українські порти Азовського моря в Маріуполі і Бердянську, збільшилися в середньому з семи годин в червні 2018 року до більш ніж п'яти днів в листопаді, згідно з даними українських аналітиків.

Незважаючи на те, що розгортання артилерійських кораблів українського флоту в кінці минулого року призвело до скорочення числа затримое з боку Росії, в минулому місяці судна, що прямували в Маріуполь і Бердянськ, як і раніше піддавалися в середньому затримкам довжиною в 40 годин.

За даними українського уряду, обробка вантажів в Маріуполі і Бердянську знизилася майже на 70% і 50% відповідно після того, як Росія отримала контроль над Керченською протокою в 2014 році, принісши збитки портам і регіону в цілому майже на 400 млн доларів. Згідно із заявою Києва, ця тенденція триває з кінця минулого року.

Як повідомляв УНН, Україна та Латвія обговорили можливості створення міжнародної місії в Керченській протоці.