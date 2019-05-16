Украина и Латвия обсудили возможности создания международной миссии в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе с вице-премьер-министром, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом во время встречи в Риге обсудили возможности создания постоянной международной миссии наблюдения в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе - BLACKSEAMOM, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Украины.
Сообщается, что запуск такой миссии стал бы важным фактором для стабилизации ситуации безопасности в Керченском проливе, обеспечение свободы судоходства и предотвращения новой агрессии Российской Федерации против украинских и иностранных судов.
Стороны также обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Латвией в оборонной сфере.
"Украина заинтересована в развитии более тесных связей с Латвией в производстве оборонной техники, особенно в сфере высокотехнологичного вооружения и технологий. Эта сфера может быть одной из продуктивных составляющих взаимовыгодного сотрудничества между странами. В связи с этим, мы надеемся, что уполномоченные специальные экспортеры обеих стран активизировать двусторонние контакты для поиска перспективных проектов сотрудничества в сфере производственной кооперации оборонного оборудования", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что в условиях российской агрессии против Украины поддержка диалога и сотрудничества через оборонные ведомства очень важна для обеих стран и для региональной безопасности в целом. В частности, важным фактором политической поддержки Украины в сфере обороны стало привлечение знаменный группы Национального Вооруженных Сил Латвии в военных парадов в Киеве на День Независимости Украины в 2017 и 2018 годах.
"Мы благодарны за помощь, оказанную латвийскими военными экспертами Вооруженным Силам Украины на украинских военных объектах, обучение наших военных как часть помощи НАТО оборонном сектора Украины", - добавила вице-премьер.
Как сообщал УНН, Украина ведет диалог с партнерами по наблюдению за Керченским проливом из космоса.