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7 марта, 06:35 • 111839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137922 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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Актуальное
Украина и Латвия обсудили возможности создания международной миссии в Керченском проливе

Украина и Латвия обсудили возможности создания международной миссии в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 8326 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе с вице-премьер-министром, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом во время встречи в Риге обсудили возможности создания постоянной международной миссии наблюдения в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе - BLACKSEAMOM, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Украины.

Сообщается, что запуск такой миссии стал бы важным фактором для стабилизации ситуации безопасности в Керченском проливе, обеспечение свободы судоходства и предотвращения новой агрессии Российской Федерации против украинских и иностранных судов.

Стороны также обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Латвией в оборонной сфере.

"Украина заинтересована в развитии более тесных связей с Латвией в производстве оборонной техники, особенно в сфере высокотехнологичного вооружения и технологий. Эта сфера может быть одной из продуктивных составляющих взаимовыгодного сотрудничества между странами. В связи с этим, мы надеемся, что уполномоченные специальные экспортеры обеих стран активизировать двусторонние контакты для поиска перспективных проектов сотрудничества в сфере производственной кооперации оборонного оборудования", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что в условиях российской агрессии против Украины поддержка диалога и сотрудничества через оборонные ведомства очень важна для обеих стран и для региональной безопасности в целом. В частности, важным фактором политической поддержки Украины в сфере обороны стало привлечение знаменный группы Национального Вооруженных Сил Латвии в военных парадов в Киеве на День Независимости Украины в 2017 и 2018 годах.

"Мы благодарны за помощь, оказанную латвийскими военными экспертами Вооруженным Силам Украины на украинских военных объектах, обучение наших военных как часть помощи НАТО оборонном сектора Украины", - добавила вице-премьер.

Как сообщал УНН, Украина ведет диалог с партнерами по наблюдению за Керченским проливом из космоса.

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