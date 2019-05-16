Україна і Латвія обговорили можливості створення міжнародної місії в Керченській протоці

Повідомляється, що запуск такої місії став би важливим фактором для стабілізації безпекової ситуації в Керченській протоці, забезпечення свободи судноплавства та запобігання новій агресії Російської Федерації проти українських та іноземних суден.

Сторони також обговорили стан і перспективи співробітництва між Україною і Латвією в оборонній сфері.

“Україна зацікавлена у розвитку більш тісних зв’язків з Латвією у виробництві оборонної техніки, особливо у сфері високотехнологічного озброєння і технологій. Ця сфера може бути однією з продуктивних складових взаємовигідної співпраці між країнами. У зв’язку з цим, ми сподіваємося, що уповноважені спеціальні експортери обох країн активізуватимуть двосторонні контакти для пошуку перспективних проектів співпраці у сфері виробничої кооперації оборонного обладнання”, — наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що в умовах російської агресії проти України підтримка діалогу та розвиток співпраці через оборонні відомства є дуже важливою для обох країн та для регіональної безпеки в цілому. Зокрема, важливим чинником політичної підтримки України у сфері оборони стало залучення прапороносної групи Національних Збройних Сил Латвії до військових парадів у Києві на День незалежності України у 2017 та 2018 роках.

“Ми вдячні за допомогу, надану латвійськими військовими експертами Збройним Силам України на українських військових об’єктах, навчання наших військових як частину допомоги НАТО оборонному сектору України”, — додала віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, Україна веде діалог з партнерами щодо спостереження за Керченською протокою з космосу.



