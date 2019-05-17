Аннексия Крыма стоила украинским портам 400 миллионов долларов – FT

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинские порты потеряли 400 миллионов долларов потенциального дохода из-за захвата Россией Крыма и строительства моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Об этом пишет Financial Times, передаёт УНН.

Так, Украина и ее западные союзники считают, что мост был построен для достижения стратегической цели: экономически ограничить Украину и нанести ущерб ее коммерческому судоходству в Азовском море.

За год после открытия моста, длиной 12 миль, задержки судов, направляющихся в украинские порты Азовского моря в Мариуполе и Бердянске, увеличились в среднем с семи часов в июне 2018 года до более чем пяти дней в ноябре, согласно данным украинских аналитиков.

Несмотря на то, что развертывание артиллерийских кораблей украинского флота в конце прошлого года привело к сокращению числа задержек со стороны России, в прошлом месяце суда, направлявшиеся в Мариуполь и Бердянск, по-прежнему подвергались в среднем задержке длиной в 40 часов.

По данным украинского правительства, обработка грузов в Мариуполе и Бердянске снизилась почти на 70% и 50% соответственно после того, как Россия получила контроль над Керченским проливом в 2014 году, принеся убытки портам и региону в целом почти на 400 млн долларов. Согласно заявлению Киева, эта тенденция продолжается с конца прошлого года.

Как сообщал УНН, Украина и Латвия обсудили возможности создания международной миссии в Керченском проливе.

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