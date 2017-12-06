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Андрей Бабіш очолить уряд меншості в Чехії

Андрей Бабіш очолить уряд меншості в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лідер центристсько-популістської партії ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрей Бабіш склав присягу в якості нового прем'єр-міністра Чехії. Церемонія відбулася в середу, 6 грудня, у Празі. Експерти прогнозують, що попереду у Бабіша - досить складні переговори з іншими фракціями стосовно підтримки його уряду меншості. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Наш уряд матиме перевагу, бо він є командою та боротиметься з корупцією," - прокоментував призначення Бабіш.

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63-річний Андрей Бабіш уже оголосив, що на посаді голови уряду дотримуватиметься своєї передвиборчої програми. Зокрема, в питанні ставлення до міграційної політики ЄС, підтвердивши тверде "ні" системі розподілу біженців серед країн Євросоюзу.

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Очікується, що вперше в якості чеського прем'єра Бабіш візьме участь в саміту Євросоюзу в Брюсселі 14-15 грудня.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой.

Як повідомляв УНН, 29 листопада чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про відставку.

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