Андрей Бабіш очолить уряд меншості в Чехії

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лідер центристсько-популістської партії ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрей Бабіш склав присягу в якості нового прем'єр-міністра Чехії. Церемонія відбулася в середу, 6 грудня, у Празі. Експерти прогнозують, що попереду у Бабіша - досить складні переговори з іншими фракціями стосовно підтримки його уряду меншості. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.