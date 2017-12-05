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Польський уряд може очолити нинішній віце-прем'єр Моравецький

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новим прем'єр-міністром Польщі замість Беати Шидло може стати чинний віце-прем’єр, міністр розвитку Матеуш Моравецький. Про це повідомляє RMF.FM, передає УНН.

Такий сценарій розвитку подій обговорювався напередодні ввечері під час зустрічі ключових політиків правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) під керівництвом лідера політсили Ярослава Качинського.

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Водночас Шидло може стати кандидатом від PiS на посаду мера Варшави під час найближчих місцевих виборів у наступному році, або взяти участь у виборах до Європарламенту в 2019 році.

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