Польський уряд може очолити нинішній віце-прем'єр Моравецький
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новим прем'єр-міністром Польщі замість Беати Шидло може стати чинний віце-прем’єр, міністр розвитку Матеуш Моравецький. Про це повідомляє RMF.FM, передає УНН.
Такий сценарій розвитку подій обговорювався напередодні ввечері під час зустрічі ключових політиків правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) під керівництвом лідера політсили Ярослава Качинського.
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Водночас Шидло може стати кандидатом від PiS на посаду мера Варшави під час найближчих місцевих виборів у наступному році, або взяти участь у виборах до Європарламенту в 2019 році.