Польское правительство может возглавить нынешний вице-премьер Моравецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Новым премьер-министром Польши вместо Шидло может стать действующий вице-премьер, министр развития Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает RMF.FM, передает УНН.
Такой сценарий развития событий обсуждался накануне вечером во время встречи ключевых политиков правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) под руководством лидера политсилы Ярослава Качиньского.
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В то же время Шидло может стать кандидатом от PiS на пост мэра Варшавы во время ближайших местных выборов в следующем году, или принять участие в выборах в Европарламент в 2019 году.