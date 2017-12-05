Польское правительство может возглавить нынешний вице-премьер Моравецкий

Такой сценарий развития событий обсуждался накануне вечером во время встречи ключевых политиков правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) под руководством лидера политсилы Ярослава Качиньского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шидло: в Восточном партнерстве надо перейти на этап конкретных действий

В то же время Шидло может стать кандидатом от PiS на пост мэра Варшавы во время ближайших местных выборов в следующем году, или принять участие в выборах в Европарламент в 2019 году.