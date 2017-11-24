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Шидло: у Східному партнерстві треба перейти на етап конкретних дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У рамках ініціативи Східного партнерства потрібно переходити від декларацій до конкретних дій, а її переваги мають відчути не лише три держави, а всі учасниці. Таку думку висловила прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло перед засіданням саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає УНН.

"Ми тривалий час намагаємося досягти того, щоб це партнерство перейшло з етапу декларацій до етапу конкретних дій" - сказала вона.

Б.Шидло додала, що на сьогодні у рамках ініціативи вже є конкретні результати, зокрема, щодо візової лібералізації, у торгівельній співпраці, у сфері інфраструктури.

"Частина країн Східного партнерства, три держави, вже мають конкретні результати співпраці. На цей час ми хочемо, щоб це поширилося на решту держав. І сьогоднішня декларація, яку мають підписати, стане черговим кроком у цьому напрямку", - вважає вона.

Нагадаємо, голова Єврокомісії заявив, що тема саміту Східного партнерства не у приєднанні до ЄС.

Українські Національні Новини

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