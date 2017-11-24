Шидло: в Восточном партнерстве надо перейти на этап конкретных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках инициативы Восточного партнерства нужно переходить от деклараций к конкретным действиям, а ее преимущества должны почувствовать не только три государства, а все участники. Такое мнение высказала премьер-министр Польши Беата Шидло перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.
"Мы долгое время пытаемся добиться того, чтобы это партнерство перешло с этапа деклараций к этапу конкретных действий", - сказала она.
Б.Шидло добавила, что на сегодня в рамках инициативы уже есть конкретные результаты, в частности, относительно визовой либерализации, в торговом сотрудничестве, в сфере инфраструктуры.
"Часть стран Восточного партнерства, три государства, уже имеют конкретные результаты сотрудничества. В данный моенет мы хотим, чтобы это распространилось на остальные государства. И сегодняшняя декларация, которую должны подписать, станет очередным шагом в этом направлении", - считает она.
Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.