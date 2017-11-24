Шидло: в Восточном партнерстве надо перейти на этап конкретных действий

"Мы долгое время пытаемся добиться того, чтобы это партнерство перешло с этапа деклараций к этапу конкретных действий", - сказала она.

Б.Шидло добавила, что на сегодня в рамках инициативы уже есть конкретные результаты, в частности, относительно визовой либерализации, в торговом сотрудничестве, в сфере инфраструктуры.

"Часть стран Восточного партнерства, три государства, уже имеют конкретные результаты сотрудничества. В данный моенет мы хотим, чтобы это распространилось на остальные государства. И сегодняшняя декларация, которую должны подписать, станет очередным шагом в этом направлении", - считает она.

Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.