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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76217 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65724 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73026 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117671 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115030 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143819 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107379 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Шидло: в Восточном партнерстве надо перейти на этап конкретных действий

Шидло: в Восточном партнерстве надо перейти на этап конкретных действий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках инициативы Восточного партнерства нужно переходить от деклараций к конкретным действиям, а ее преимущества должны почувствовать не только три государства, а все участники. Такое мнение высказала премьер-министр Польши Беата Шидло перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.

"Мы долгое время пытаемся добиться того, чтобы это партнерство перешло с этапа деклараций к этапу конкретных действий", - сказала она.

Б.Шидло добавила, что на сегодня в рамках инициативы уже есть конкретные результаты, в частности, относительно визовой либерализации, в торговом сотрудничестве, в сфере инфраструктуры.

"Часть стран Восточного партнерства, три государства, уже имеют конкретные результаты сотрудничества. В данный моенет мы хотим, чтобы это распространилось на остальные государства. И сегодняшняя декларация, которую должны подписать, станет очередным шагом в этом направлении", - считает она.

Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.

Украинские Национальные Новости

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