Голова Єврокомісії: тема саміту Східного партнерства не у приєднанні до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Приєднанням до ЄС не є темою нинішнього саміту Східного партнерства. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер перед засіданням саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає УНН.
"Сьогодні це не тема переговорів. Це не приєднання України. Ми у найкращий спосіб розвиваємо зобов'язання щодо України", - сказав він, коментуючи питання про українську європерспективу.
При цьому він додав, що не задоволений деякими подіями, які відбуваються, але не усіма.
На уточнююче запитання щодо європейських прагнень східних партнерів, Ж.-К.Юнкер знову наголосив, що це не тема зустрічі.
"Саміт не є приєднанням. Ми розвиваємо наші відносини з нашими важливими сусідами", - заявив він.
Нагадаємо, Д.Грібаускайте оцінила європерспективу України.