Голова Єврокомісії: тема саміту Східного партнерства не у приєднанні до ЄС

"Сьогодні це не тема переговорів. Це не приєднання України. Ми у найкращий спосіб розвиваємо зобов'язання щодо України", - сказав він, коментуючи питання про українську європерспективу.

При цьому він додав, що не задоволений деякими подіями, які відбуваються, але не усіма.

На уточнююче запитання щодо європейських прагнень східних партнерів, Ж.-К.Юнкер знову наголосив, що це не тема зустрічі.

"Саміт не є приєднанням. Ми розвиваємо наші відносини з нашими важливими сусідами", - заявив він.

Нагадаємо, Д.Грібаускайте оцінила європерспективу України.