Глава Еврокомиссии: тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Присоединением к ЕС не является темой нынешнего саммита Восточного партнерства. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.
"Сегодня это не тема переговоров. Это не присоединение Украины. Мы наилучшим образом развиваем обязательства по Украине", - сказал он, комментируя вопрос об украинской европерспективе.
При этом он добавил, что не доволен некоторыми событиями, которые происходят, но не всеми.
На уточняющий вопрос относительно европейских стремлений восточных партнеров, Ж.-К.Юнкер вновь подчеркнул, что это не тема встречи.
"Саммит не является присоединением. Мы развиваем наши отношения с нашими важными соседями", - заявил он.
Напомним, Д.Грибаускайте оценила европерспективе Украины.