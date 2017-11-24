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11:17 • 45515 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 27970 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 40671 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 52591 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108828 просмотра

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Глава Еврокомиссии: тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС

Глава Еврокомиссии: тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС

Киев  •  УНН

 • 12228 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Присоединением к ЕС не является темой нынешнего саммита Восточного партнерства. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.

"Сегодня это не тема переговоров. Это не присоединение Украины. Мы наилучшим образом развиваем обязательства по Украине", - сказал он, комментируя вопрос об украинской европерспективе.

При этом он добавил, что не доволен некоторыми событиями, которые происходят, но не всеми.

На уточняющий вопрос относительно европейских стремлений восточных партнеров, Ж.-К.Юнкер вновь подчеркнул, что это не тема встречи.

"Саммит не является присоединением. Мы развиваем наши отношения с нашими важными соседями", - заявил он.

Напомним, Д.Грибаускайте оценила европерспективе Украины.

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