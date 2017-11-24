Грібаускайте оцінила європерспективу України: це довгий шлях

"Якщо вони будуть готові. Як тільки вони будуть готові. Але це довгий шлях", - сказала Д.Грібаускайте, коментуючи те, що Україна хоче почути політичну підтримку - якщо вони будуть готові, приєднатися до "клубу".

"Я думаю, що ЄС пропонує багато. І на сьогодні залежить від України, як багато вона візьме і наскільки швидко вона буде реалізовувати реформи", - відзначила Д.Грібаускайте.

З її слів, вже є багато виділених фінансових ресурсів, але Україна використовує їх не в повному обсязі.

"З 12 мільярдів вони взяли лише дві третини. Також доступна макрофінансова допомога, але вона залежить від умов.

Тож, залежить від країн-партнерів ЄС, чи задіювати і використовувати підтримку, яку ми пропонуємо, у повному обсязі", - додала президент Литви.

З її слів, у декларації, яку готують сьогодні за підсумками саміту, є "22 пропозиції для виконання, це своєрідна дорожна карта на наступні два роки співпраці".

"І залежить від партнерів, наскільки вони хочуть це використати у своєму власному просуванні, не для чогось іншого", - вказала вона.

Нагадаємо, Президент України П.Порошенко заявив, що у ЄС підтримують європейські прагнення України.