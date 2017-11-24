Грібаускайте оцінила європерспективу України: це довгий шлях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте, говорячи про бажання України почути політичну підтримку від ЄС щодо перспективи вступу до блоку, зазначила, що це станеться тоді, коли країна буде готова, але це довгий шлях. Про це литовський лідер сказала у п'ятницю перед засіданням саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає УНН.
"Якщо вони будуть готові. Як тільки вони будуть готові. Але це довгий шлях", - сказала Д.Грібаускайте, коментуючи те, що Україна хоче почути політичну підтримку - якщо вони будуть готові, приєднатися до "клубу".
"Я думаю, що ЄС пропонує багато. І на сьогодні залежить від України, як багато вона візьме і наскільки швидко вона буде реалізовувати реформи", - відзначила Д.Грібаускайте.
З її слів, вже є багато виділених фінансових ресурсів, але Україна використовує їх не в повному обсязі.
"З 12 мільярдів вони взяли лише дві третини. Також доступна макрофінансова допомога, але вона залежить від умов.
Тож, залежить від країн-партнерів ЄС, чи задіювати і використовувати підтримку, яку ми пропонуємо, у повному обсязі", - додала президент Литви.
З її слів, у декларації, яку готують сьогодні за підсумками саміту, є "22 пропозиції для виконання, це своєрідна дорожна карта на наступні два роки співпраці".
"І залежить від партнерів, наскільки вони хочуть це використати у своєму власному просуванні, не для чогось іншого", - вказала вона.
Нагадаємо, Президент України П.Порошенко заявив, що у ЄС підтримують європейські прагнення України.