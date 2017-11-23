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Порошенко: у ЄС підтримують європейські прагнення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Європейський Союз підтримує європейські прагнення України. Про це під час прес-конференції в Брюсселі сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Щойно закінчилась зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, я надзвичайно вдячний пану Туску за тверду, чітку і послідовну позицію підтримки України в європейських прагненнях, підтримки і стосовно санкцій РФ як наслідок агресії Російської Федерації. Я його проінформував про жахливі події, які сьогодні відбулись в Криму”, — сказав Президент.

Він наголосив, що єдиною формою захисту кримськотатарського народу є звільнення Криму від окупації.

“Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки”, — зазначив Президент.

Також, за словами Глави держави, сторони обговорили саміт Східного партнерства.

“Ми активно пропрацювали всі напрямки співпраці між ЄС та Україною, детально проговорили саміт Східного партнерства, який відбудеться, і співпрацю в форматі Європейської народної партії”, — сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії 23 листопада почала у Криму широкомасштабну спецоперацію, метою якої є арешти активістів національного руху та компрометація Меджлісу. Під час операції в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів.

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