Порошенко: у ЄС підтримують європейські прагнення України

“Щойно закінчилась зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, я надзвичайно вдячний пану Туску за тверду, чітку і послідовну позицію підтримки України в європейських прагненнях, підтримки і стосовно санкцій РФ як наслідок агресії Російської Федерації. Я його проінформував про жахливі події, які сьогодні відбулись в Криму”, — сказав Президент.

Він наголосив, що єдиною формою захисту кримськотатарського народу є звільнення Криму від окупації.

“Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки”, — зазначив Президент.

Також, за словами Глави держави, сторони обговорили саміт Східного партнерства.

“Ми активно пропрацювали всі напрямки співпраці між ЄС та Україною, детально проговорили саміт Східного партнерства, який відбудеться, і співпрацю в форматі Європейської народної партії”, — сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії 23 листопада почала у Криму широкомасштабну спецоперацію, метою якої є арешти активістів національного руху та компрометація Меджлісу. Під час операції в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів.