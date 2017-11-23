Порошенко: в ЕС поддерживают европейские стремления Украины

"Только закончилась встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, я очень благодарен господину Туску за твердую, четкую и последовательную позицию поддержки Украины в европейских стремлениях, поддержки и относительно санкций РФ как следствие агрессии Российской Федерации. Я его проинформировал об ужасных событиях, которые сегодня состоялись в Крыму", - сказал Президент.

Он отметил, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации.

"Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги", - отметил Президент.

Также, по словам Главы государства, стороны обсудили саммит Восточного партнерства.

"Мы активно проработали все направления сотрудничества между ЕС и Украиной, подробно проговорили саммит Восточного партнерства, который состоится, и сотрудничество в формате Европейской народной партии", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Федеральная служба безопасности России 23 ноября начала в Крыму широкомасштабную спецоперацию, целью которой является аресты активистов национального движения и компрометация Меджлиса. Во время операции в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов.