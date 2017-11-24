Грибаускайте оценила европерспективу Украины: это долгий путь

"Если они будут готовы. Как только они будут готовы. Но это долгий путь", - сказала Д. Грибаускайте, комментируя то, что Украина хочет услышать политическую поддержку - если они будут готовы, присоединиться к "клубу".

"Я думаю, что ЕС предлагает много. И сегодня зависит от Украины, как много она возьмет и насколько быстро она будет реализовывать реформы", - отметила Д.Грибаускайте.

По ее словам, уже есть много выделенных финансовых ресурсов, но Украина использует их не в полном объеме.

"С 12 миллиардов они взяли только две трети. Также доступна макрофинансовая помощь, но она зависит от условий.

Поэтому, зависит от стран-партнеров ЕС, задействовать ли и использовать ли поддержку, которую мы предлагаем, в полном объеме", - добавила президент Литвы.

По ее словам, в декларации, которую готовят сегодня по итогам саммита, есть "22 предложения для исполнения, это своеобразная дорожная карта на следующие два года сотрудничества".

"И зависит от партнеров, насколько они это будут использовать в своем собственном продвижении, не для чего-то другого", - указала она.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко заявил, что в ЕС поддерживают европейские стремления Украины.