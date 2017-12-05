Президент Чехії прийняв у вівторок відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой. Про це повідомив прес-секретар чеського президента Іржі Овчачек, передає УНН з посиланням на видання Novinky.
Останнє засідання чинного уряду має відбутись 6 грудня, після чого чеський прнзидент призначить прем'єр-міністром лідера політичного руху Андрія Бабіша.
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13 грудня відбудеться церемонія призначення уряду Андрія Бабіша, до якого увійдуть 14 міністрів.
Нагадаємо, 29 листопада чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про відставку.