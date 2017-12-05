Президент Чехии принял во вторник отставку правительства

Последнее заседание действующего правительства должен состояться 6 декабря после чего чешский президент назначит премьер-министром лидера политического движения Андрея Бабиша.

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13 декабря состоится церемония назначения правительства Андрея Бабиша, в который войдут 14 министров.

Напомним, 29 ноября чешское правительство во главе с премьером Богуслав Соботка объявил об отставке.