Президент Чехии принял во вторник отставку правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Чехии Милош Земан принял во вторник отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, передает УНН со ссылкой на издание Novinky.
Последнее заседание действующего правительства должен состояться 6 декабря после чего чешский президент назначит премьер-министром лидера политического движения Андрея Бабиша.
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13 декабря состоится церемония назначения правительства Андрея Бабиша, в который войдут 14 министров.
Напомним, 29 ноября чешское правительство во главе с премьером Богуслав Соботка объявил об отставке.