Андрей Бабиш возглавит правительство меньшинства в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Лидер центристско-популистской партии ANO ( "Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш принес присягу в качестве нового премьер-министра Чехии. Церемония состоялась в среду, 6 декабря, в Праге. Эксперты прогнозируют, что впереди у Бабиша - достаточно сложные переговоры с другими фракциями относительно поддержки его правительства меньшинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Наше правительство будет иметь преимущество, так как он является командой и будет бороться с коррупцией", - прокомментировал назначение Бабиш.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польское правительство может возглавить нынешний вице-премьер Моравецкий
63-летний Андрей Бабиш уже объявил, что на посту главы правительства будет придерживаться своей предвыборной программы. В частности, в вопросе отношения к миграционной политики ЕС, подтвердив твердое "нет" системе распределения беженцев среди стран Евросоюза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Словении Пахор переизбран на второй срок
Ожидается, что впервые в качестве чешского премьера Бабиш примет участие в саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря.
Напомним, президент Чехии Милош Земан принял во вторник отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.
Как сообщал УНН, 29 ноября чешское правительство во главе с премьером Богуслав Соботка объявил об отставке.