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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 54313 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 33182 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104461 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106109 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122782 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104680 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112986 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Актуальное
Андрей Бабиш возглавит правительство меньшинства в Чехии

Андрей Бабиш возглавит правительство меньшинства в Чехии

Киев  •  УНН

 • 12484 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Лидер центристско-популистской партии ANO ( "Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш принес присягу в качестве нового премьер-министра Чехии. Церемония состоялась в среду, 6 декабря, в Праге. Эксперты прогнозируют, что впереди у Бабиша - достаточно сложные переговоры с другими фракциями относительно поддержки его правительства меньшинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наше правительство будет иметь преимущество, так как он является командой и будет бороться с коррупцией", - прокомментировал назначение Бабиш.

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63-летний Андрей Бабиш уже объявил, что на посту главы правительства будет придерживаться своей предвыборной программы. В частности, в вопросе отношения к миграционной политики ЕС, подтвердив твердое "нет" системе распределения беженцев среди стран Евросоюза.

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Ожидается, что впервые в качестве чешского премьера Бабиш примет участие в саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря.

Напомним, президент Чехии Милош Земан принял во вторник отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Как сообщал УНН, 29 ноября чешское правительство во главе с премьером Богуслав Соботка объявил об отставке.

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