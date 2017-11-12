Президент Словенії Пахор переобраний на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Словенії Борут Пахор був переобраний на другий термін після того, як він отримав перемогу у ході чергові виборів 12 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За даними Національної виборчої комісії Словенії, Пахор набрав 53 відсотки підтримки виборців, а його суперник, мер північного міста Крамник Мар’ян Сарек, отримав 47 відсотків.
Пагор подякував виборцям і пообіцяв зміцнити їхню віру в демократію.
"Я буду президентом всіх. Я об’єднуватиму людей і побудую те, що зближує нас", – додав він.
Пахор є лише другим словенським президентом, який переобраний на другий термін, оскільки країна отримала незалежність від колишньої Югославії в 1991 році.
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Незважаючи на те, що президентство в значній мірі є формальним у цій маленькій країні ЄС, президент очолює армію, а також призначає кілька високопосадовців.
Нагадаємо, у першому турі виборів Борут Пахор переміг з результатом 47,3 відсотка голосів.