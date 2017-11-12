Президент Словенії Пахор переобраний на другий термін

За даними Національної виборчої комісії Словенії, Пахор набрав 53 відсотки підтримки виборців, а його суперник, мер північного міста Крамник Мар’ян Сарек, отримав 47 відсотків.

Пагор подякував виборцям і пообіцяв зміцнити їхню віру в демократію.

"Я буду президентом всіх. Я об’єднуватиму людей і побудую те, що зближує нас", – додав він.

Пахор є лише другим словенським президентом, який переобраний на другий термін, оскільки країна отримала незалежність від колишньої Югославії в 1991 році.

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Незважаючи на те, що президентство в значній мірі є формальним у цій маленькій країні ЄС, президент очолює армію, а також призначає кілька високопосадовців.

Нагадаємо, у першому турі виборів Борут Пахор переміг з результатом 47,3 відсотка голосів.