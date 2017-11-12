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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 29935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Президент Словении Пахор переизбран на второй срок

Президент Словении Пахор переизбран на второй срок

Киев  •  УНН

 • 12304 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Словении Борут Пахор был переизбран на второй срок после того, как он одержал победу в ходе очередных выборов 12 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным Национальной избирательной комиссии Словении, Пахор набрал 53 процента поддержки избирателей, а его соперник, мэр северного города Крамник Марьян Сарек, получил 47 процентов.

Пагор поблагодарил избирателей и пообещал укрепить их веру в демократию.

"Я буду президентом всех. Я объединять людей и построю то, что сближает нас", - добавил он.

Пахор является лишь вторым словенским президентом, переизбран на второй срок, поскольку страна получила независимость от бывшей Югославии в 1991 году.

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Несмотря на то, что президентство в значительной степени является формальным в этой маленькой стране ЕС, президент возглавляет армию, а также назначает несколько чиновников.

Напомним, в первом туре выборов Пахор победил с результатом 47,3 процента голосов.

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