Президент Словении Пахор переизбран на второй срок

По данным Национальной избирательной комиссии Словении, Пахор набрал 53 процента поддержки избирателей, а его соперник, мэр северного города Крамник Марьян Сарек, получил 47 процентов.

Пагор поблагодарил избирателей и пообещал укрепить их веру в демократию.

"Я буду президентом всех. Я объединять людей и построю то, что сближает нас", - добавил он.

Пахор является лишь вторым словенским президентом, переизбран на второй срок, поскольку страна получила независимость от бывшей Югославии в 1991 году.

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Несмотря на то, что президентство в значительной степени является формальным в этой маленькой стране ЕС, президент возглавляет армию, а также назначает несколько чиновников.

Напомним, в первом туре выборов Пахор победил с результатом 47,3 процента голосов.