Президент Словении Пахор переизбран на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Словении Борут Пахор был переизбран на второй срок после того, как он одержал победу в ходе очередных выборов 12 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным Национальной избирательной комиссии Словении, Пахор набрал 53 процента поддержки избирателей, а его соперник, мэр северного города Крамник Марьян Сарек, получил 47 процентов.
Пагор поблагодарил избирателей и пообещал укрепить их веру в демократию.
"Я буду президентом всех. Я объединять людей и построю то, что сближает нас", - добавил он.
Пахор является лишь вторым словенским президентом, переизбран на второй срок, поскольку страна получила независимость от бывшей Югославии в 1991 году.
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Несмотря на то, что президентство в значительной степени является формальным в этой маленькой стране ЕС, президент возглавляет армию, а также назначает несколько чиновников.
Напомним, в первом туре выборов Пахор победил с результатом 47,3 процента голосов.