Президентські вибори в Кенії виграв чинний глава держави

"Чинний глава Кенії Ухуру Кеніата виграв повторні президентські вибори, здобувши понад 98 відсотків голосів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що одразу після оголошення результатів в країні розпочалися протести.

Як повідомляв УНН, під час повторних президентських виборів у Кенії сталася стрілянина – загинули щонайменше троє людей.