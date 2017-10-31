Президентські вибори в Кенії виграв чинний глава держави
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На повторних президентських виборів у Кенії переміг чинний глава держави Ухуру Кеніата, здобувши понад 98 відсотків голосів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Чинний глава Кенії Ухуру Кеніата виграв повторні президентські вибори, здобувши понад 98 відсотків голосів", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що одразу після оголошення результатів в країні розпочалися протести.
Як повідомляв УНН, під час повторних президентських виборів у Кенії сталася стрілянина – загинули щонайменше троє людей.