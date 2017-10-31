Президентские выборы в Кении выиграл действующий глава государства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На повторных президентских выборах в Кении победил действующий глава государства Ухуру Кениата, получив более 98 процентов голосов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Действующий глава Кении Ухуру Кениата выиграл повторные президентские выборы, получив более 98 процентов голосов", - говорится в сообщении.
Также указано, что сразу после объявления результатов в стране начались протесты.
Как сообщал УНН, во время повторных президентских выборов в Кении произошла стрельба - погибли по меньшей мере три человека .