Президентские выборы в Кении выиграл действующий глава государства

"Действующий глава Кении Ухуру Кениата выиграл повторные президентские выборы, получив более 98 процентов голосов", - говорится в сообщении.

Также указано, что сразу после объявления результатов в стране начались протесты.

Как сообщал УНН, во время повторных президентских выборов в Кении произошла стрельба - погибли по меньшей мере три человека .